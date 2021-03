Vaccino anti covid: le farmacie della zona si preparano per le prime somministrazioni (Foto)

Sono 52 le farmacie liguri che da oggi faranno da punti vaccinali territoriali per le dosi di AstraZeneca.

Da questa mattina anche le farmacie del Ponente si sono preparate per la somministrazione. A Bordighera la farmacia di riferimento è la Centrale in via Vittorio Emanuele 145. La struttura è già stata preparata ed è pronta ad accogliere i vaccinandi prenotati. Predisposta una zona accettazione, prima di accedere al piano superiore in cui verranno eseguiti i vaccini. Sullo stesso livello la sala per la preparazione delle dosi, una sala d'attesa in cui le sedute saranno disposte rispettando le distanze di sicurezza e lo studio del medico in cui avverrà la vaccinazione.

Presente anche un'altra sala pronta ad ospitare le persone e anche un lettino qualora qualcuno dovesse avere bisogno di sdraiarsi. Insomma tutto pronto, organizzazione impeccabile per un evento in sostanza unico e storico.

A Vallecrosia la farmacia scelta è Zitomirski in via Aprosio 145 mentre a Ventimiglia la Quaglia in via Cavour 47/a. A Sanremo le vaccinazioni saranno effettuate alla Nola di corso Imperatrice, 9.

Le prenotazioni, per le persone dell'età compresa tra i 75 e i 79 anni, potranno essere effettuate direttamente in farmacia a partire da lunedì mattina 29 marzo o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Per la fascia tra i 70 e i 74 anni, le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente in farmacia a partire da domani mattina o sul medesimo portale. Non è possibile prenotare telefonando in farmacia. Medici e personale abilitato effettueranno le vaccinazioni.

Oltre alla modalità online, è possibile effettuare una prenotazione al numero verde 800938818, attraverso il call center Cup attivo dalle 8 alle 18. In alternativa è possibile rivolgersi agli sportelli Cup, agli sportelli Asl e alle aziende ospedaliere, con orari e modalità di accesso stabilite dalle singole aziende sanitarie e ospedaliere.