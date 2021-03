Emergenza coronavirus, Toti blinda la Pasqua: divieto di raggiungere le seconde case sia da altre regioni che verso altri comuni di residenza

Il governatore Giovanni Toti sta predisponendo un'ordinanza che impone il divieto di raggiungere le seconde case sul territorio della Liguria, durante le festività pasquali, ossia quando tutta Italia sarà in zona rossa. Lo ha annunciato questa sera durante il consueto punto stampa serale sugli aggiornamenti della pandemia da covid-19 nella nostra regione.

L'ordinanza entrerà in vigore da mercoledì fino alla notte tra lunedì e martedì e varrà anche per le imbarcazioni adibite, quale seconda casa, dove si può dormire e per gli appartamenti nelle strutture fisse come i camping.

"Dato il numero in crescita dei contagi, ha detto Toti, e al fine di evitare l'esodo verso il nostro territorio e verso le aree più colpite dal virus, domani firmerò l'ordinanza che vieta di recarsi presso le seconde case sia che siano di proprietà di cittadini provenienti da altre regioni o che siano di cittadini liguri ma che risiedono in altre province o comuni".

Toti ha sottolineato che "mi spiace prendere queste misure, siamo sempre attenti a non limitare libertà cittadini e dei nostri turisti, ma proviamo ad abbassare la curva del contagio considerato anche che tutta l'Italia sarà in zona rossa in quei giorni e per non pagare un prezzo più alto quando potremo andare verso una riapertura. Cerchiamo in questo modo di 'raffreddare' la circolazione del virus".

I liguri con seconde case ubicate in altre regioni potranno recarsi solo se quella determinata regione lo consente.

Il presidente della Giunta ha evidenziato infine, che il provvedimento è stato intrapreso poichè "siamo circondati da regioni che versano in situazioni peggiori della nostra".

Il governatore non ha poi escluso un prolungamento delle restrizioni pasquali, ovvero delle regole da zona rossa, in alcuni territori messi più a dura prova dal virus, vale a dire l'imperiese e il savonese. "I prossimi saranno momenti di confronto coi sindaci di quelle aree, ha concluso, valuteremo se in tutti o parte di quei territori potrebbe essere necessario prolungare le misure. Vedremo se nelle prossime ore non avremmo segni importanti dalla curva del contagio"