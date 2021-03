Sanremo: ricoverati 12 giorni per covid, Veronica e Giuseppe ringraziano il personale del Borea

La signora Veneranda Di Silvestre e suo marito Giuseppe Di Giorgio ringraziano tramite il nostro giornale quanti li hanno accuditi nel periodo del loro ricovero per covid all’ospedale di Sanremo.

“Siamo stati ricoverati in ospedale per covid 12 giorni e volevamo ringraziare tutti gli operatori sanitari dalle persone delle pulizie ai medici sempre disponibili e con il sorriso sulle labbra sempre pronti per qualunque cosa: vi ringraziamo, siete stati i nostri angeli al reparto subintensiva, all'intensivo e al reparto del secondo e quarto piano del Borea”.