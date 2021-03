TARGET |

TARGET: affidarsi alla società Ambiente & Sicurezza SRL per rispettare il proprio business

L’impresa opera affinché la salute e la sicurezza sul lavoro siano il progetto di crescita e sviluppo delle aziende.

'Ambiente e Sicurezza SRL' è un team di professionisti specializzati in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo principale di essere di supporto a tutte le realtà imprenditoriali, fornendo servizi di consulenza multidisciplinari e diventando un punto di riferimento unico per il cliente. Applicando metodologie consolidate, competenza tecnica e spirito di innovazione, 'Ambiente e Sicurezza SRL' guida il cliente verso un miglioramento continuo delle proprie performance aziendali. La società si occupa di progetti di bonifica, di predisporre le autorizzazioni per i progetti delle varie imprese ma offre anche servizi di consulenza a tutte le aziende presenti sul territorio nazionale. Un altro servizio offerto dall’impresa sono i corsi di formazione, così come previsto dal Testo Unico che mette tra gli obblighi per il datore di lavoro la formazione di tutti i lavoratori. Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indispensabili finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale. L’impresa 'Ambiente e Sicurezza SRL' è organizzata per settori: ogni responsabile gestisce un settore dell’azienda ben preciso a seconda delle proprie competenze - infatti operano ingegneri civili, ingegneri chimici, ingegneri elettronici e geometri. Il titolare, il Sig. Arturo Cipriani, si occupa anche delle problematiche correlate alla valutazione del rischio post sisma - infatti appartiene a un gruppo che collabora con la Protezione Civile. Nel 2016, dopo il terribile terremoto di Amatrice, insieme ad un team di esperti ha cercato di verificare quali potessero essere gli edifici che potevano essere recuperati.

Ilaria Salerno

