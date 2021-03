Stop vaccini a Camporosso, Marco Scajola replica a Ioculano: "Parole vuote e strumentali, domani il centro riaprirà"

L’assessore regionale Marco Scajola replica alle parole del consigliere regionale del Pd, Enrico Ioculano, in merito allo stop oggi delle vaccinazioni presso il Palabigauda a Camporosso. “Lo stop delle vaccinazioni a Camporosso è provvisorio, chiosa Scajola, infatti domani mattina riprenderà regolarmente l’attività vaccinale. La sospensione momentanea è stata determinata da un ritardo nell’arrivo dei vaccini Astrazeneca".

"Il centro di Camporosso si è dimostrato in questi giorni un’eccellenza della Liguria, ci tiene a precisare l'assessore Scajola. Grazie alla ferma volontà del Presidente Giovanni Toti nelle scorse settimane sono stati vaccinati oltre 4.000 lavoratori frontalieri, in modo da tutelare il loro lavoro, la loro salute e quella delle loro famiglie. Altro che zona periferica trascurata".

"L’attenzione per i cittadini della provincia di Imperia è stata massima, sottolinea, proprio per la delicata situazione dei frontalieri. In questo momento di difficoltà nel quale il Presidente Mattarella richiama tutto il mondo politico a senso di responsabilità e all’unità, scadono agli occhi di tutti le parole vuote e strumentali del consigliere del Pd Ioculano. Lo stop momentaneo, come ho già detto, è dovuto esclusivamente al ritardo nell’arrivo dei vaccini Astrazeneca. Consiglio quindi, al consigliere Ioculano, di aiutare concretamente il territorio, conclude, chiedendo al 'suo' Governo di accelerare la consegna dei vaccini.”