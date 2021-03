Coronavirus, cresce il tasso di positività in Liguria (11,41%), nella nostra provincia 93 nuovi positivi e un morto all'ospedale di Sanremo

Cresce anche oggi il tasso di positività al Covid nella nostra regione. Sono 529 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 4.635 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi, ossia uno ogni 8,76 pari all’ 11,41%. Nella provincia di Imperia sono 93 i nuovi casi riscontrati mentre in Asl 2 savonese sono 113, a Genova 252 di cui 220 in Asl 3 e 32 in Asl 4, a La Spezia infine sono 69. Due sono invece, i casi non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Otto in tutto i decessi registrati in Liguria e tra questi uno è avvenuto presso l'ospedale 'Borea' di Sanremo dove ieri è morto un uomo di 83 anni. In Asl 1 imperiese, rispetto a ieri, ci sono 141 persone in più in sorveglianza attiva mentre calano il numero degli ospedalizzati che in totale sono 115, due in meno rispetto a ieri, e anche le terapie intensive che sono 11, -1 rispetto al giorno precedente.

Tamponi processati con test molecolare: 1.039.228 (+4.635)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 172.793 (+2.606)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 87.723 (+529)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.185 (+229)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 990 (+20)

Savona 1.485 (+96)

Genova 3.536 (+105)

La Spezia 849 (+35)

Residenti fuori regione o estero 119 (+3)

Altro o in fase di verifica 233 (-3)

Totale 7.185 (+229)

Ospedalizzati: 685 (+13); 66 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (-2); 11 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 144 (+7; 13 (-) in terapia intensiva

San Martino - 159 (+6); 19 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 68(+4); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 56 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (+-2); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.974 (+320)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 76.697 (+292)

Deceduti: 3.841 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1790 (+141)

Asl 2 -1.739 (+95)

Asl 3 -2.040 (-132)

Asl 4 474 (-93)

Asl 5 – 672 (-64)

Totale - 6.717 (-51)

Dati vaccinazioni 27/3/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 336.990

Somministrati: 259.257

Percentuale: 77%