Calcio, Serie D. Si accumulano i rinvii, la LND stoppa il campionato dal 25 aprile per riassorbire i recuperi

Uno stop al campionato per assorbire i recuperi in vista del rush finale. E' questo il verdetto arrivato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il campionato di Serie D.

Nei vari gironi, complice la nuova impennata pandemica, si stanno registrando diversi rinvii (sono già 3 gli incontri accumulati nel girone A) e per garantire un finale di stagione il più regolare possibile, la LND ha deciso di imporre un possibile stop al calendario a partire dal 25 aprile.

Si comunica a tutte le società, che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25/4 p.v. si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del campionato. Per i gironi, invece, che non dovessero presentare tali problematiche, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato.