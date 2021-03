Sanremo: verranno regolarmente vaccinati lunedì e martedì gli operatori di Casa Serena nonostante il focolaio di ieri

Sono stati vaccinati regolarmente questa mattina i 6 ospiti di ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio a Sanremo, gli unici che non avevano contratto il Covid già dalla formazione del primo focolaio a inizio gennaio, quando purtroppo la casa di riposo ha visto anche il decesso di una ventina di anziani.

E da ieri sera è scattato nuovamente l’allarme con i 5 nuovi positivi, tra cui un ospite (subito messo in isolamento) due donne delle pulizie, un Oss e un infermiere. Stamattina la preoccupazione della dirigenza della struttura era relativa alla possibilità o meno di poter vaccinare i 6 ospiti la cinquantina di operatori, che erano in attesa di fare la dose per lunedì e martedì.

In tarda mattinata è arrivata la conferma ufficiale e l’Asl ha vaccinato i 6 pazienti, confermando anche l’inoculazione per gli operatori all’inizio della prossima settimana. Sicuramente un sollievo per tutti, dopo il cluster registrato tra gennaio e febbraio. A ‘Casa Serena’ sono 90 gli anziani ospitati, dei quali 84 (compreso quello di ieri) hanno contratto il virus negli ultimi tre mesi e che, quindi, dovranno attendere maggio per poter essere inoculati con il vaccino, secondo i protocolli sanitari previsti.

Ci si augura che, con la vaccinazione degli operatori si possa, a breve, passare anche a quella di tutti gli ospiti, dopo un gennaio e febbraio da dimenticare con i tanti morti che hanno colpito la struttura.