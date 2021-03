Sanremo, incidente auto-scooter in via Roma: un ferito trasportato al “Borea”

Incidente intorno le 16.45 a Sanremo in via Roma. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e una motorino.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Un ferito è stato trasportato, in codice giallo di media gravità, presso l’ospedale “Borea” dai volontari della Croce Rossa.



In corso gli accertamenti della polizia locale che dopo i rilievi stabilirà l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.