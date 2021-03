Sanremo: il Covid nuovamente a 'Casa Serena' a poche ore dalla prevista vaccinazione di ospiti e personale

“Appena siamo venuti a sapere dei contagi sono stati fatti scattare tutti i protocolli previsti dall’Asl mentre rimaniamo in attesa di capire se verranno somministrati ugualmente i vaccini previsti per oggi e per lunedì e martedì”.

Sono le parole di Costanza Pireri, vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, a poche ore dalla notizia (QUI) del nuovo focolaio di Covid a ‘Casa Serena’ la Rsa di frazione Poggio nella città dei fiori. Da ieri, infatti, sono 5 i nuovi contagiati all’interno della casa di riposo che, già tra gennaio e febbraio ha visto un cluster che ha colpito molti pazienti e operatori e che ha fatto registrare una ventina di decessi.

Da ieri l’ospite che è stato contagiato è stato messo in sicurezza mentre, al momento, l’Asl non ha ancora rinviato le vaccinazioni dei 6 ospiti che non erano stati colpiti dal Covid e per gli operatori. Questa mattina era previsto l’arrivo di medici e infermieri dell’azienda sanitaria locale per la vaccinazione degli anziani mentre, per una cinquantina di operatori era fissata per lunedì e martedì.

A ‘Casa Serena’ sono 90 gli anziani ospitati, dei quali 84 (compreso quello di ieri) hanno contratto il virus negli ultimi tre mesi e che, quindi, dovranno attendere maggio per poter essere inoculati con il vaccino, secondo i protocolli sanitari previsti. Nelle prossime ore verrà presa una decisione sulla vaccinazione o meno dei 6 che non sono mai stati contagiati e degli operatori.

Per la Rsa di Poggio, purtroppo, un nuovo balzo nel buio dopo un mese in cui sembrava che la situazione fosse decisamente migliorata e nel quale si cercava di andare avanti dopo un gennaio e febbraio da dimenticare con i tanti morti che hanno colpito la struttura.