Sanremo: controlli di ieri nei bar aperti dopo le 18, un locale chiuso per 5 giorni e multe a 9 clienti

Multa al locale e chiusura per 5 giorni oltre alla sanzione per 9 clienti. E’ terminata così la serata di un noto bar di via XX Settembre a Sanremo, coinvolto nella serie di controlli di Municipale e Commissariato matuziani, per una serie di segnalazioni di locali aperti dopo le 18.

Sono stati diversi quelli controllati nella serata di ieri, ma solo quello di via XX Settembre è risultato non in regola e sanzionato. I controlli eseguiti sugli altri, infatti, non hanno evidenziato irregolarità. Gli agenti della Municipale, sempre ieri, hanno controllato anche due palestre, anch’esse segnalate alle forze dell’ordine. Al momento dei controlli erano regolarmente chiuse e, quindi, non hanno subito sanzioni.

Le verifiche delle forze dell’ordine proseguiranno regolarmente e verranno incrementate anche nel periodo pasquale, soprattutto nei giorni in cui anche la nostra provincia passerà dall’arancione al rosso come in tutta Italia. Il Questore di Imperia, Pietro Milone, si è appellato al buon senso dei commercianti, non come accaduto ieri a Sanremo.

“Noi capiamo perfettamente che le imprese stanno vivendo una situazione economicamente e moralmente difficile – ha detto – ma serve un po’ di buon senso e attenzione, perché prima ne usciamo e meglio è per tutti. Dobbiamo avere pazienza e andare tutti verso un unico obiettivo, quello di uscire da questa crisi, sanitaria ed economica”.