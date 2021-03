Doppio intervento questa sera per i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia. I pompieri sono intervenuti per un principio di incendio a Borgo d'Oneglia per un piccolo rogo di sterpaglie causato da un braciere lasciato acceso.

Il secondo intervento invece, è avvenuto in frazioni Piani dove si è registrato un principio di incendio all'interno di un garage privato.

Una volta giunti sul posto, però fortunatamente il rogo era già stato spento dal proprietario.