Imperia: 28 casi di violenza domestica nell'ultimo anno, presentato nuovo dispositivo 'SCUDO', il questore: "Denunciate, noi ci siamo" (foto e video)

Sono stati ventotto i casi di violenza domestica anche ai danni di minori nell'ultimo anno in provincia di Imperia. I numeri li ha illustrati il questore di Imperia Pietro Milone nel corso della conferenza stampa durante la quale è stato presentato il nuovo dispositivo 'SCUDO' che consente l'intervento delle forze dell'ordine anche dopo il primo caso di segnalazione nell'abitazione in cui è avvenuta la violenza che, per quanto riguarda la provincia di Imperia, accomuna italiani e stranieri.







– ha spiegato Milone -”.Alla conferenza stampa hanno preso parte il commissario capo, dirigente dell'Opg, il dirigente della divisione Anticrimine, il capo della squadra mobilee gli ispettoridella seconda sezione della squadra mobile dedicata alle fasce deboli.