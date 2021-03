Seconde case accessibili per Pasqua nonostante la zona rossa, alcune riflessioni di un residente

"Buonasera Direttore,

oggi camminando sulla ciclabile ho sentito parecchie persona darsi appuntamento per Pasqua e Pasquetta: 'Su da noi, ognuno porta qualcosa da mangiare; saremo una ventina; vengono anche i parenti e gli amici da Milano'... Insomma, ristoranti e bar chiusi ma seconde case accessibili e le feste in campagna mentre noi, i ligi che rispettano le regole, chiusi in casa o a fare una passeggiatina 'rubata' con il rischio di venire sanzionati.

M.A.".