Volley: doppia sconfitta per le Under 15 e 17 della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Sconfitta della Nlp Amg Sanremo Under 15 ad opera della Primavera Volley Imperia. In una partita molto combattuta e giocata alla pari per i primi tre set, i matuziani si sono dovunti inchinare al quarto, dopo essersi aggiudicati il primo (25/20) e perso il secondo 21/25. Interminabile il terzo, terminato solo ai vantaggi 30/32. Quarto invece senza storia (14/25) con il Primavera che chiude la partita e conquista i tre punti in palio.

Nel derby dell’Under 17 vittoria per la Autoscuole Riunite Sanremesi sulla Nlp che, al di là del secco 3-0 finale, ha visto una gara molto equilibrata come dimostrano i punteggi dei set (21/25 23/25 22/25).

Così commenta il coach Michele Minaglia: “I miei ragazzi hanno commesso troppi errori nei finali di set ed hanno in parte subito la fisicità degli avversari (anni 2004) visto che il nostro gruppo è composto solo di 2005/6”.