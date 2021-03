Pallanuoto: domani la Rari Nantes Imperia a Sori contro la Locatelli, ecco i convocati di Fratoni

I giallorossi della Rari Nantes Imperia sono pronti per scendere in acqua per la terza volta in questa stagione. Dopo il turno di riposo, la 4a giornata di Serie B (girone 1) propone il match contro la Locatelli.

La partita verrà trasmessa in streaming su Facebook alla pagina 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'. La direzione dell'incontro è stata affidata al signor Pusineri con delega a Gorrino ed il fischio d'inizio avverrà alle 19:30 alla piscina Comunale di Sori.

L'ultimo confronto tra le due formazioni risale alla scorsa stagione, con i genovesi che ebbero ragione in rimonta (11-8) sui giallorossi nel finale.

Per la partita di domani, Mister Stefano Fratoni dovrà fare a meno dell'infortunato Giovanni Merano. Tra i giovani, chiamata per Bracco e Grosso. I convocati: Andrea Somà (cap.); Filippo Agostini (Portiere), Federico Merano (Portiere); Giacomo Fratoni, Samuele Barla, Luca Bracco, Riccardo Gandini, Luca Bracco, Giacomo Lengueglia, Filippo Corio, Filippo Taramasco, Filippo Rocchi, Davide Cesini.