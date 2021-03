Prà delle Torri: il luogo perfetto dove organizzare una vacanza con la propria famiglia

Che si scelga la formula campeggio, villaggio vacanze o albergo, al Prà delle Torri è possibile trascorrere una vacanza all'insegna della natura più incontaminata. Qui tutti avranno modo di divertirsi tra giornate all'insegna del relax e attività spassose adatte a diverse età. Tutto questo grazie ad un'accoglienza impeccabile e alla presenza di numerosi servizi messi a disposizione dei visitatori. Non mancano poi tantissime specialità enogastronomiche.

Giunti in questa località è impossibile non restare ammaliati dai pini altissimi immersi un'oasi verde ricca di olmi bianchi, lecci, caprini, frassini e tigli che si trovano intorno ad un campo da golf 18 buche di ben 55 ettari e ad un chilometro di spiaggia dorata e un mare cristallino. Qui si trovano attività commerciali di vario tipo capaci di soddisfare ogni esigenza: è infatti possibile scegliere tra ben 5 ristoranti, gelaterie, chioschi e disco pub.

Il Prà delle Torri viene considerato un vero e proprio paese delle meraviglie dove concedersi delle vacanze indimenticabili e soddisfare le esigenze delle famiglie e dei giovani che vanno alla ricerca del puro divertimento. Un campeggio a Caorle che racchiude una vasta selezione di proposte.

Ci troviamo a Caorle, situata nella provincia di Venezia, dove l'accoglienza è eccellente sia per quanto riguarda il villaggio, il campeggio e l'hotel. Chiunque si trova in questo luogo potrà scegliere tra svariate attività, ideali anche per gli amanti dello sport. In alternativa anche i piccini possono partecipare a numerose attività di animazione e andare alla scoperta delle specialità enogastronomiche del territorio.

Prà delle Torri: un 4 stelle immerso nella natura più incontaminata

Prà delle Torri è la destinazione perfetta per tantissimi turisti provenienti da ogni parte del mondo: è difficile infatti non lasciarsi affascinare dalle magiche luci del Fantasy world, il luna park dedicato ai bambini attivo ogni sera, capace di regalare delle emozioni incredibili esattamente come una Las Vegas in miniatura. Non mancano infatti numerose giostre, gonfiabili e tappeti elastici dove i più piccoli possono divertirsi oppure scegliere di avventurarsi nel trenino o tra le piste per minicart.

Vi sono poi diversi servizi come supermercati, parafarmacie, parrucchieri, edicole, tabaccai, centro massaggi e gli ATM. E chi vuole concedersi un po’ di shopping sfrenato può fare visita ad uno de negozi d'abbigliamento della zona dove poter scegliere tra accessori di bigiotteria, da spiaggia o borse alla moda.

A spiccare è anche il laboratorio di ceramica, il noleggio bici e la sala giochi, i posti ideali per chi vuole concedersi qualche ora di puro relax. Gli amanti del tennis e del ping pong potranno prenotare delle partite presso i campi appositi e noleggiare l'attrezzatura. Insomma al Prà delle Torri è possibile soddisfare qualsiasi tipo di aspettativa.

Attività sportive e tanto divertimento: l'imperdibile offerta del Prà delle Torri

Le attività che si possono svolgere al Prà delle Torri sono adatte a qualsiasi età: i giovani ad esempio possono vivere delle emozioni incredibili all'Activity Park, che si estende per ben 1500 metri quadrati tra una zona per il parkour e skatepark. I più avventurosi possono poi testare le proprie abilità alla parete Bouldering per l'arrampicata oppure ascoltare tanta buona musica in compagnia.

Vi è anche il parco acquatico che si estende per ben 35 mila metri quadrati ed è ricco di giochi d'acqua, scivoli e idromassaggio dove godersi dei momenti di totale relax.

Occorre poi citare il campo da beach volley e l'area dove poter effettuare sessioni di yoga, aerobica o partite di calcio e basket con gli amici. Anche gli amanti del tiro con l'arco e della pallavolo potranno trascorrere ore all'insegna del divertimento.

Vacanza al Prà delle Torri: in albergo, campeggio o villaggio vacanze?

Organizzare una vacanza al Prà delle Torri permette di scegliere tra diverse soluzioni: le bellissime stanze dell'hotel a tre stelle, le villette a schiera, ideali per chi punta all'indipendenza, oppure i bungalow e le case mobili.

Non mancano poi affascinanti e moderni appartamenti situati all'interno della grande area verde che mettono a disposizione numerosi servizi per soddisfare le esigenze di adulti e bambini.

In questo luogo è anche possibile soddisfare le richieste più particolari grazie alla possibilità di soggiornare nel contesto glamping prendendo in considerazione le numerose proposte dei tour operator disponibili al Prà delle Torri. Infine, non mancano tantissimi locali dove poter gustare degli aperitivi con gli amici e andare alla scoperta delle specialità gastronomiche del territorio.