Ventimiglia: i migranti tornano in coda a Roverino per la cena, Maurizio Marmo (Caritas) “Serve un centro di accoglienza”

La situazione migranti a Ventimiglia resta sempre un tema molto caldo e fortemente discusso, come sappiamo, negli ultimi anni. Da alcuni giorni il loro numero sta aumentando anche se, durante un controllo diretto del Questore, Pietro Milone, la presenza era ridotta alla zona del 'Parco Merci'.

Uno dei fattori scatenanti è la politica di continui respingimenti da parte della Francia. La preoccupazione dei cittadini resta palpabile e negli ultimi tempi i migranti hanno trovato riparo sulla linea ferroviaria nella zona dedicata allo scalo merci, soluzione pericolosa per tutti. Ieri abbiamo pubblicato alcune immagini che ritraggono chiaramente le scorribande dei migranti sulla strada che porta al confine di Ponte San Luigi.

Con le foto che proponiamo oggi sembra quasi di essere tornati indietro di quattro o cinque anni, visto che il piazzale di fronte al cimitero è nuovamente pieno. La coda, con circa 200 persone in attesa, è quella per poter ritirare un pasto caldo, fornito dalle associazioni umanitarie francesi. Come capitava anni fa e vista la situazione, sono tornate a rifocillare i migranti. Alcune lo fanno in una rientranza dell'Aurelia a Ponte San Luigi, altre arrivano direttamente in città.



Una situazione che preoccupa e allarma, senza considerare che le forze della Polizia Municipale sono sostanzialmente impiegate per fare capo alla questione quotidianamente, sottraendo tempo alla gestione della viabilità e ad altre problematiche cittadine. L’amministrazione richiede da mesi un comitato sicurezza affinché si discuta della situazione e resta contraria al centro su Ventimiglia poiché non viene ritenuto la soluzione del problema. Nessuno ferma il flusso nonostante la zona arancione e i divieti di spostamento. Domande che l’amministrazione si pone.

Da evidenziare anche il fatto prettamente umano, che vede centinaia di persone vagare senza meta e con i confini chiusi a doppia mandata dai francesi. Tutto questo senza un luogo dove potersi rifocillare o farsi una doccia. Secondo Maurizio Marmo, presidente Caritas, serve un centro dove poter accogliere i migranti e nel suo commento si evince come la situazione sia in peggioramento, restando fedele al pensiero già espresso tempo fa: “La nostra posizione è quella degli ultimi mesi. Riteniamo importante un centro d’accoglienza per le persone che sono in transito da Ventimiglia. Un luogo che possa fornire aiuti, pernottamento e beni primari come cibo e servizi igienici, docce, e altri come quelli sanitari, legali e informativi, un po’ come accadeva nel centro del parco Roya. Sicuramente le persone arrivano a Ventimiglia per oltrepassare la frontiera, i comuni limitrofi non vivono la situazione. Soluzioni al di fuori non è detto che possano essere efficaci, in ogni caso queste persone sarebbero in movimento verso Ventimiglia”.

La Caritas fornisce ai migranti beni primari, vestiario, un servizio ambulatorio di assistenza medica da parte di professionisti volontari. Infermieri a seconda delle disponibilità e volontari. Inoltre c’è un supporto di assistenza legale, informazioni. Sostegno e collaborazione sono forniti anche dalla Diaconia Valdese che ha messo a disposizione degli spazi per donne incinta e persone con altre difficoltà, non essendoci una struttura. Anche attraverso Save the Children viene garantita assistenza ai minori. I lavori sono coordinati grazie anche all’aiuto di WeWorld una Ong di Milano.