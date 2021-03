Coronavirus: gli 'ultravulnerabili' della nostra provincia saranno contattati per la vaccinazione in 'drive through'

Le persone della nostra provincia che fanno parte della categoria ultravulnerabile, saranno contattate direttamente al telefono da personale dell’azienda sanitaria locale.

La telefonata, fatta da addetti Asl, servirà per prenotare l’appuntamento per la vaccinazione presso il ‘drive through’ vicino alla stazione ferroviaria di Taggia già sede vaccinale, oltre che per il Palasalute di Imperia e il centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso e lo stesso hub di Taggia all’interno dello scalo ferroviario.

Le uniche informazioni che potranno essere richieste saranno quelle inerenti solo all’esecuzione della vaccinazione. Asl 1 ricorda sempre la massima cautela in caso di telefonate sospette e di segnalarle alle autorità competenti, che si esulino dalla campagna vaccinale in atto.