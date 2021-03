Volley Under17 maschile: la Autoscuole Riunione Mazzucchelli vince il derby imponendosi 3-0

La Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli Under17 maschile ha giocato lunedì la terza giornata di campionato.

Gli atleti di coach Fabrizio Cane hanno affrontato al Mercato dei Fiori, alle 19 l’ Impresa Edile AMG (N.L.P. Sanremo) nel derby cittadino. La partita ha visto uscire vincenti i ragazzi della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli che hanno ottenuto una vittoria importante, seppur faticosa, imponendosi 3-0 sulla formazione ospite con i parziali: 25/21 , 25/23 , 25/22.

A fine incontro Cane, allenatore dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, ha dichiarato: “La prestazione dei miei ragazzi non è stata eccezionale. Ci siamo portati a casa la partita vincendo 3-0 però ho visto troppi errori da parte dei miei atleti che sono riusciti a sistemare le varie situazioni gravose sempre in corso d’opera e sempre quando si trovavano in svantaggio. Dobbiamo imparare a gestire meglio le partite facendo il nostro gioco senza aspettare di essere in difficoltà. Devo però dire che per giocare così poco, tutto sommato, sono abbastanza contento della prestazione vista in campo e non mi sento di dare un giudizio negativo ai ragazzi che comunque giocano sempre con caparbietà e voglia di fare a discapito delle situazioni imposte dal covid”.

Il prossimo impegno della formazione Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U17/M sarà sabato contro il V.T. Finale al palasport 'Berruti' di Finale Ligure alle 18.