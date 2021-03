Pugilato: tre vittorie degli atleti 'Sanremo Boxe' in altrettante riunioni nell'ultimo fine settimana

Dopo aver partecipato agli Assoluti d'Italia, la ‘Sanremo Boxe’ prosegue la sua attività con le categorie giovanili, portando a casa tre grandi vittorie in un weekend.

Thomas Fontò (junior 50 kg) vince a Milano contro Yari Bonacina della Pugilistica Brianza. Ilyass Tahiri (youth 52 kg) vince a Genova contro Diego D'Amico di Gladiator Ventimiglia e altrettanto vincente il debuttante Leonardo Pasquarelli (youth 60 kg) contro Salvatore Trani della Celano Boxe. A breve salirà sul ring anche il debuttante in preparazione Alexandru Marfei (junior 60kg).

Pur nel rispetto delle regole Covid, ‘Sanremo Boxe’ continua a crescere, grazie al costante impegno e dedizione dei maestri Tony Fontò, Matteo Calvini e Stefano Veglia, che riscontrano nei loro atleti grande volontà e motivazione,considerando il settore giovanile il futuro della società. “Il pugilato – dicono i tre maestri - è uno sport che richiede molti sacrifici, ma regala altrettante soddisfazioni, e questi ragazzi ne sono l'esempio!”

Ora continuano gli allenamenti in vista di un torneo molto importante, e i maestri confidano in ottimi risultati, sostenendo quotidianamente gli agonisti, con attenta preparazione, ma soprattutto sostegno, visto il momento difficile per tutti.