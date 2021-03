Coronavirus: 94 nuovi casi in provincia di Imperia, calano i ricoveri all’ospedale di Sanremo

I dati forniti oggi da Regione Liguria in merito alla diffusione del covid sul territorio mostrano un aumento complessivo di 494 casi, 94 dei quali in provincia di Imperia. All’ospedale di Sanremo calano i ricoveri che ora, in totale, sono 118, ma si registra anche la morte di una donna di 75 anni.

Prosegue, intanto, anche la somministrazione dei vaccini che si attesta al 78%, dato più basso rispetto a molte altre regioni d’Italia.



I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.030.081 (+4.694)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 167.413 (+3.027)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 86.707 (+494)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.761 (+179)

Casi per provincia di residenza

Imperia 950 (+94)

Savona 1.329 (+102)

Genova 3.362 (+250)

La Spezia 771 (+46)

Residenti fuori regione o estero 117

Altro o in fase di verifica 232

Totale 6.761

Ospedalizzati: 654 (-6); 65 in terapia intensiva

Asl 1 - 118 (-5); 11 in terapia intensiva

Asl 2 - 129 (-2); 13 in terapia intensiva

San Martino - 144 (-6); 18 in terapia intensiva

Galliera - 67 (+7); 4 in terapia intensiva

Gaslini - 6

Asl 3 - 74 (-1); 5 in terapia intensiva

Asl 4 - 53; 7 in terapia intensiva

Asl 5 - 63 (+1); 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.501 (+368)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 76.119 (+305)

Deceduti: 3.827 (+10); una donna di 75 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.451

Asl 2 - 1.701

Asl 3 - 1.931

Asl 4 - 470

Asl 5 - 691

Totale - 6.244

Dati vaccinazioni 25/3/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 312.420

Somministrati: 242.413

Percentuale: 78%

In allegato nella fotogallery il dettaglio sul piano vaccinale regionale.