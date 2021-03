Sanremo: liste d’attesa, medici di base, vaccini, sale operatorie e scarsi servizi al cittadini, maggioranza e opposizione scriveranno ad Asl1 per avere risposte

Dopo la discussione della scorsa settimana in merito al piano vaccinale, questa mattina la quinta commissione presieduta dal consigliere comunale Sara Tonegutti è tornata a riunirsi con un solo punto all’ordine del giorno: ‘esame servizi Asl’.

Tre i temi principali in discussione: le liste di attesa, la carenza di medici di famiglia e la situazione vaccini. L’obiettivo finale è quello di un documento condiviso tra maggioranza e opposizione da presentare poi ad Asl1.

Il consigliere Patrizia Badino è intervenuta in merito alla mancanza di medici di base con un possibile spiraglio per aprile quando saranno aperte le cosiddette zone carenti.

Cruciale, in questa situazione, sarebbe stata una struttura come il Palasalute di via San Francesco il cui cantiere, però, è fermo da anni. Ha chiesto lumi il consigliere Roberto Rizzo, al quale ha risposto l’assessore Costanza Pireri: “Siamo fermi perché la ditta è fallita, ne abbiamo parlato con la dirigenza qualche mese fa e sembrerebbe che ci sia uno spiraglio perché è stato definito il fallimento e si potrebbe procedere con un nuovo appalto. Comunque, nel momento in cui il Palasalute sarà attivo, si presenterà il grave problema del parcheggio, non ce ne sono. Si potrebbe pensare a una navetta”.

Da Federica Cozza è arrivata la richiesta in merito alla situazione delle sale operatorie dell’ospedale ‘Borea’, ancora ferme siccome il nosocomio matuziano è dedicato al covid senza sapere, per il momento, quando torneranno in funzione. Inoltre il consigliere comunale ha chiesto la possibilità di un secondo punto vaccini, oltre a quello del Palafiori, alla vecchia stazione, anche con metodo ‘drive’.

Daniele Ventimiglia, invece, ha sollevato la questione dei malati diabetici con l’ambulatorio spostato da via Fiume ad Arma di Taggia. Un disagio non da poco, specie per i più anziani. “Anche il centro vaccini è ad Arma - ha dichiarato Ventimiglia - chiediamo da parte di Asl1 un po’ di attenzione per la città principale della zona”. Stesso problema anche per la farmacia Asl, al momento ubicata a Bussana con ovvi disagi per i pazienti.

Da Ethel Moreno la richiesta di chiarimenti in merito al vaccino per chi presta servizio ad anziani, mentre Marco Viale ha puntato l’attenzione sulla creazione di nuovi hub in merito alla sproporzione tra dosi consegnate e dosi utilizzate. “Aprono hub in altre province e non qui - ha dichiarato Viale - che ci spieghino il motivo per il quale la Regione Liguria utilizza solo il 75% delle dosi consegnate”.

“È innegabile che dal punto di vista sanitario questa sia una provincia sacrificata - ha commentato il presidente della commissione, Sara Tonegutti - vogliamo avere delle risposte da Asl1, quindi scrivere le domande alle quali chiediamo risposte su tutti i temi che abbiamo affrontato”.