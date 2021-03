Con Monremo Fiori, piante e fiori a domicilio a Sanremo e dintorni

Qualunque sia l'occasione, regalare dei fiori non è mai banale, anche in ambito professionale. L’invio di fiori è un gesto unico e inimitabile, originale e sorprendente: non c’è niente di meglio dei fiori a domicilio per esprimere i propri sentimenti che siano d’amore, d’affetto, di ringraziamento o di cordoglio.

Affinché ciò avvenga nelle migliori condizioni, Monremo Fiori di Piazza V. Muccioli 16 a Sanremo, mette a disposizione un servizio di consegna di piante e fiori a Sanremo (e dintorni fino a 10 km) per chi desidera offrire un pensiero colorato ed allegro.

Monremo può creare:

composizioni o bouquet allegri di fiori freschi, per far felici parenti o amici

belle piante fiorite per portare la Primavera nella vostra casa

cuscino o bouquet di fiori per dire addio ad una persona cara

palme tradizionali per la domenica delle palme

un centrotavola per Pasqua e non solo

piante per il balcone/terrazza

terriccio/corteccia





Il servizio è su ordinazione. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 20:00 del giorno precedente la consegna desiderata ai seguenti recapiti:

335 531 3484 oppure 340 3022199 – email: monremoitalia@gmail.com