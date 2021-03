Sanremo: dopo il ricovero per covid il consigliere comunale Carlo Biancheri ringrazia il personale dell'ospedale 'Borea'

Passata la paura per l'incontro ravvicinato con il covid, per il consigliere comunale Carlo Biancheri è il momento dei ringraziamenti al personale sanitario dell'ospedale 'Borea'.

Biancheri ora è a casa in convalescenza in attesa del ritorno alla normalità e i suoi pensieri vanno a tutti coloro che lo hanno aiutato a superare il momento di maggiore difficoltà.

Siamo ormai tutti abituati a sentire parlare di covid dai media o per quello che ci viene raccontato da amici e parenti. Un’altra cosa è vivere personalmente questa brutta esperienza non nella propria casa ma ricoverati in ospedale.

Posso testimoniare che abbiamo la fortuna avere nella nostra città di Sanremo una struttura di eccellenza che, da oltre un anno, si dedica alla cura di tante persone che, come me, hanno avuto bisogno di terapie mirate.

Vorrei ringraziare di cuore tutto il reparto Malattie Infettive, medici, fisioterapisti, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno con professionalità e dedizione seguono i loro pazienti aiutandoli a raggiungere una pronta guarigione.