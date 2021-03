Pista ciclabile: un lettore "A San Lorenzo illuminazione e lastre sostituiti, tra Sanremo e Ospedaletti degrado"

Un nostro lettore di Taggia, Bruno Placano, ci ha scritto dopo aver percorso la pista ciclabile, martedì pomeriggio, in direzione San Lorenzo:

“Ho constatato che, nella galleria è stata ripristinata al 100% l’illuminazione e sono stati sostituite le lastre che erano pericolanti, offrendo un senso di sicurezza nel percorrerla. Ieri sono invece andato ad Ospedaletti e ho rilevato lo stato di degrado in cui versa l’omonimo tunnel. Nella parte pertinente ad Ospedaletti è stata completamente ripristinata l’illuminazione della pista ma sono spenti tutti i led che illuminavano i pannelli rievocativi. Il tratto sanremese invece continua ad essere abbandonato a se stesso: mancano numerose lampade per cui si creano dei tratti completamente bui, perciò pericolosi, lo stesso dicasi dei led dei pannelli rievocativi. Non posso fare a meno di sottolineare la mancanza di torrette di segnalazione Sos, che contribuiscono in modo determinante ad aumentarne l’insicurezza se non la pericolosità del tracciato”.