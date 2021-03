Rally di Sanremo: l'edizione 2021 'profuma' di mondiale ma per il Covid la gara sarà a porte chiuse

Diciotto anni dopo l’ultima edizione del Rallye Sanremo mondiale, le strade dell’entroterra della Liguria di Ponente torneranno a rivestire i colori dell’iride. Infatti, in occasione del 68° Rallye Sanremo, in programma sabato 10 e domenica 11 aprile, e valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally, ci sarà una gara nella gara riservata alle vetture della categoria WRC Plus, le protagoniste del Campionato del Mondo Rally.

Una gara a se stante riservata agli ufficiali. “La gara avrà come denominazione Sanremo WRC, proprio per distinguerla dal rally valido per il tricolore” sottolinea Sergio Maiga, organizzatore del rally “e sarà esclusivamente riservata ai piloti iscritti dalle Case che prendono parte al mondiale rally”. L’occasione di un “Sanremo” aperto anche alle vetture della categoria WRC Plus, le regine del mondiale rally, è stata prontamente accolta da Hyundai Shell Mobis WRT, la squadra ufficiale nel mondiale della Casa coreana che ha iscritto al Sanremo WRC il campione del mondo 2019 l’estone Ott Tänak affiancato dal suo abituale navigatore il connazionale Martin Järveoja e l’equipaggio belga formato da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe che attualmente occupa il secondo posto nel mondiale 2021 con le loro Hyundai i20 Coupe WRC. La squadra Hyundai sarà rafforzata dalla presenza nel 68° Rallye Sanremo di piloti del calibro di Craig Breen, che avrà al suo fianco Paul Nagle con cui vinse il Sanremo 2019, dell’enfant prodige (figlio d’arte) diciannovenne norvegese Oliver Solberg e del 24enne francese Pierre-Louis Loubet, tutti frequentatori della serie iridata.

Piccole differenze per grandi emozioni. “Il format di Sanremo WRC ricalca quello della gara tricolore, con l’esclusione della prova di sabato sera. Pertanto le WRC Plus scatteranno alle ore 7.00 di domenica 11 aprile dal parco assistenza della Vecchia Stazione e percorreranno le sette prove speciali in programma appena prima dei protagonisti del CIR, chiudendo le loro fatiche alle 18.30 di domenica pomeriggio” precisa Maiga. Pertanto gli equipaggi del Sanremo WRC affronteranno 284,14 km di percorso (conto i 346,41 del CIR) suddivisi in 7 prove speciali (8 nel CIR) pari a 88,93 km cronometrati (90,93 per il CIR).

Rallye Sanremo, un successo ancora prima di accendere i motori. Se i protagonisti del mondiale faranno tappa a Sanremo in preparazione del Croatia Rally, valido per il mondiale, della settimana successiva, sono già 25 gli equipaggi stranieri (in maggioranza francesi e svizzeri) che non vogliono perdersi l’occasione di percorrere le prove speciali dell’entroterra ligure.

“Anche quest’anno il ‘pacchetto’ Sanremo sta ottenendo un grande successo con circa 220 iscrizioni già pervenute, fra 68° Sanremo Rallye, che al momento attuale vanta 127 iscritti, ma sono ancora molte le schede in via di ricezione, 36° Sanremo Rally Storico, 22° Rally delle Palme e 35esima Coppa dei Fiori di regolarità” rende noto Sergio Maiga che puntualizza: “Purtroppo l’emergenza Covid impedisce al pubblico di assistere a questo spettacolo. Anzi, invitiamo i veri appassionati a non appostarsi sulle prove speciali né tentare di entrare nel blindatissimo parco assistenza. Un comportamento non responsabile potrebbe mettere a rischio l’effettuazione delle prove speciali se non dell’intera gara, che sarà ampiamente documentata sui canali social a disposizione di tutti i tifosi”.