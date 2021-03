Ginnastica: Teamgym, ottimi risultati per le atlete della 'Riviera dei Fiori' nell'ultimo weekend a Roma

Si è svolta domenica scorsa a Monterotondo (Roma) la 1ª prova del campionato nazionale Gold di Teamgym, spettacolare disciplina della FederGinnastica. Il programma di gara è a squadre e ogni team deve svolgere un esercizio collettivo al suolo con elementi acrobatici imposti, tre progressioni consecutive al tumbling e altrettante al minitrampolino con tre ginnasti impegnati in ogni progressione. L’insieme dei punteggi ottenuti crea la classifica assoluta.

La Ginnastica Riviera dei Fiori era presente con una squadra nella categoria junior, ottenendo un terzo posto con: Alice Eremita, Sofia Bolla, Emma Ortu e Thomas Soscara, accompagnati dai tecnici Elisa Addiego, Damiano Giunta e Natalia Cosenza in questa occasione anche in veste di giudice. Sarà sempre il Teamgym la disciplina che coinvolgerà 46 squadre e 226 ginnasti iscritti alla 1ª prova del campionato nazionale Silver livelli A/B e C in programma sabato prossimo al PalaSport di Imperia. L'organizzazione della zona tecnica 1 (Lombardia, Piemonte, Valle D’ Aosta e Liguria) affidata alla Ginnastica Imperia e alla Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione col Comitato Regionale Fgi Liguria.

Per la nostra sezione di artistica femminile, 19 le ginnaste che hanno portato a termine gli esercizi al suolo, trave e volteggio nella 2ª prova del campionato individuale Silver. La gara si è svolta sabato scorso a Genova e ha confermato le buone prestazioni prodotte in occasione della 1ª prova. Nel programma LB argento nelle junior 2 per Valentina Romano e bronzo nelle junior 3 per Aurora Colonna. Peccato per i due quarti posti ottenuti con punteggi vicini al podio da Giorgia Giovannini nelle allieve 4 e Linda Coppola nelle Junior 1. Bene anche nelle allieve 3 le ginnaste Marisol Ascari (5ª), Sara Pappaterra (6ª), Melissa Gandolfo (7ª) e Camilla Guastamacchia (8ª). Nelle allieve 4, 7° posto per Martina Sannazzaro.

Per il programma LC primi 5 posti della classifica occupati dalle ‘rivierine’ con, nell’ordine: Stella Elena, Noemi Ay, Rebecca Amoretti, Sara Papirio e Alessia Saccoccia. Nelle senior 2 oro per Sofia Marini e argento per Sara Anfossi, mentre nelle junior 2 bronzo per Alice Pegoraro, 4ª Elisa Arnaldi e 5ª Enkela Dalani. Soddisfatti i tecnici Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi e Angelica Stella, che hanno anche apprezzato la partecipazione alla trasferta di Beatrice Filippi che, nonostante il recente infortunio, non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento alle compagne di squadra.

Per la ritmica saranno 6 le squadre con 21 ginnaste che scenderanno in pedana ad Albenga nel prossimo fine settimana e ci rappresenteranno nella 2ª prova del campionato regionale di Serie D che qualificherà per le nazionali di Rimini in programma a fine giugno.