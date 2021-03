Anche il Sindaco di Sanremo chiede l'aiuto dei suoi concittadini per i 'Black Widow' a Italia's Got Talent

Il sindaco Alberto Biancheri così interviene circa la partecipazione del gruppo “Black Widow” a Italia’s got Talent: “Questa sera a Italia’s got Talent parteciperà un’altra scuola del nostro territorio, la Urban Theory di Vallecrosia con il gruppo “Black Widow”: sono venuto a conoscenza che anche in questa bella realtà vi sono artiste di Sanremo. La presenza di più scuole alla nota trasmissione televisiva deve essere motivo di grande soddisfazione, anche perché rappresenta un’importantissima occasione di visibilità per il nostro ponente".

Il gruppo “Black Widow” è composto da Angelica Corradin, Alice Modena, Claudia Paglialunga, Erica Damasco, Aicha Fennouni, Alessandra Panetta, Giulia Airaldi, Minea Campagna, Laura Luci, Ludovica Bessone, Maria Laura Frescura, Melissa Palla, Marina Ritondale, Michelle Cella, Miriam Grassano, Viola Cascone, Alessandra Luci, Camilla Anfossi, Carlotta Morabito, Emma Bacigaluppi. Forza ragazze!”

