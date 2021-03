Ospedaletti: domani sera torna il Consiglio comunale, prevista bagarre per una interpellanza dell'opposizione

E' fissato per domani sera alle 19 il Consiglio Comunale di Ospedaletti con inizio dei lavori fissato alle 19.

Sono sette i punti iscritti all'Ordine del Giorno ed il primo dei quali riguarda l'interpellanza consiliare su nomina e affidamento incarico in ambito comunicazione istituzionale e giornalistica.

Dopo la lettura ed approvazione verbali delle precedenti sedute, si tratterà l'intervento di 'somma urgenza' per la messa in sicurezza dell'immobile detto 'Piccadilly'. Quindi il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, quello per le concessioni cimiteriali, e quello del servizio civico comunale.

Al termine è prevista la discussione e l'approvazione della Convenzione tra il Comune e l'Istituto Principe Lubomirsky' per il triennio 2021/2023.