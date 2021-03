Taggia: in aumento i positivi al Covid-19, sono passati dai 78 della settimana scorsa agli attuali 82

Sono purtroppo nuovamente i crescita i positivi al Covid-19 a Taggia. La conferma arriva dal settimanale bollettino locale, emesso dal Sindaco Mario Conio.

L’aumento è minimo e vede passare i positivi da 78 della settimana scorsa agli 82 di oggi. “È un dato pressoché stabile – dice il Sindaco - che non deve però far venir meno l’adozione di comportamenti responsabili, Ciascuno di noi ha una sua piccola parte di responsabilità. Vi chiedo di prestare grande attenzione e, come di consueto, vi ricordo l'importanza dei corretti comportamenti da seguire: utilizzare costantemente le mascherine, utilizzare gel igienizzanti per le mani, evitare avvenimenti che possano generare assembramenti”.