Sanremo: locali chiusi ma tanti assembramenti, Di Baldassare "Non capisco perchè noi chiusi e in giro tanta gente"

Dito puntato contro la politica e contro chi non fa sacrifici mentre mancano anche i controlli verso gli assembramenti che si vedono ogni giorno anche nelle città della nostra provincia. E’ la sintesi delle parole di Andrea Di Baldassare, presidente della Confcommercio a Sanremo, al quale abbiamo chiesto un commento sulla situazione economica della città dei fiori.

“Mi domando come mai bar e ristoranti vengono tenuti chiusi – ha detto - ma, da parte della politica non venga fatto nulla per far svolgere controlli alle forze dell’ordine per gli assembramenti che si vedono in giro per la città, soprattutto nei luoghi pubblici e nei supermercati. E questa è una colpa esclusiva della politica e degli amministratori, anche a livello nazionale”. Il presidente di Confcommercio non le manda a dire e tirato in ballo su qualche errore che si vede in giro da parte di alcuni bar che non rispettano le normative, risponde chiaramente: “Non li voglio difendere, però non dimentichiamo che c’è anche molta rabbia e stanchezza. Ed è difficile pensare al domani con la parte politica che fa una grande confusione in merito. Effettivamente ci sono anche alcuni imprenditori del settore che ogni tanto sbagliano ma è anche per la confusione che viene creata con le normative”.

Ora c’è qualche piccola speranza per i commercianti con i ristori anche se, da Roma non arrivano segnali confortanti: “Parlano di miliardi e miliardi di euro ma, se pensiamo a quanto arriverà agli imprenditori singoli, ci accorgiamo che probabilmente saranno briciole. Io continuo a sostenere che l’unica soluzione è una campagna vaccinale rapida e a tutto spiano, che consenta di riprendere normalmente il lavoro di tutti”.

Nell’ultimo fine settimana, almeno a Sanremo, tra la corsa ciclistica è il bel tempo si è vista un po’ di gente in giri: “Si c’è stato un po’ di lavoro per i bar che hanno fatto asporto ma, per il commercio si sapeva che non ce ne sarebbe stato. Oggi ci accontentiamo di quel poco che arriva”.

Di Baldassare torna sui sacrifici chiesti da mesi dalla politica: “Noi li stiamo facendo da un anno mentre mi sembra di capire che la politica non ne faccia sacrifici. La situazione è disastrosa e vorrei che la politica si comportasse come si sono comportati gli imprenditori nell’ultimo anno”.

Sul mercato di piazza Eroi, che ha visto un lieve aumento del lavoro: “Meno male che c’è qualche attività che lavora – termina Di Baldassarre - anche se si sapeva che soprattutto quelle che vendono alimentari riescono in qualche modo riesce ad andare avanti. Il problema rimane per le altre che, da un anno andiamo avanti in questo modo. La speranza è solo per il dopo Pasqua ma mi domando come mai la politica non ci dia delle risposte”.