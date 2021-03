Imperia: intervento per un guasto sull'acquedotto, domani stop all'acqua in via Scarincio e via San Antonio

Domani, a Imperia, sarà interrotta l'erogazione dell'acqua su via Scarincio e via San Antonio. Ne ha dato notizia Rivieracqua annunciando l'intervento di manutenzione sulla condotta idrica dell'acquedotto.



"Confidando nella comprensione della clientela aziendale per l'involontario disagio arrecato, si assicura che Rivieracqua provvederà per quanto possibile a limitare le problematiche, ponendo in essere tutti gli accorgimenti tecnici utili a mitigare i fenomeni in parola" - spiegano in una nota.