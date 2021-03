Calcio, Serie D. Monta la protesta dei tifosi della Sanremese per l'ingresso in società di Giuseppe Perpignano, la piazza è in subbuglio

Il comunicato stampa con la ratifica dell'ingresso in società di Giuseppe Perpignano ha rappresentato l'anticamera del disimpegno formale di Marco Del Gratta, patron della Sanremese, dal sodalizio matuziano.

Una notizia che ha allarmato non poco i sostenitori biancazzurri, soprattutto a seguito del coinvolgimento di Perpignano nell'inchiesta 'Dirty Soccer', poi prosciolto, cui è seguita la mancata iscrizione del Barletta Calcio al campionato di Lega Pro, società presieduta dallo stesso imprenditore genovese.

Sui social sono emersi commenti da parte dei tifosi non certo benevoli nei confronti del nuovo azionista: "Che vergogna, basta aprire Google. Bloccatelo prima che inizi". "Non fate entrare Perpignano in società". Numerose anche le prese di posizione critiche da parte dei sostenitori del Barletta sulla pagina Facebook della Sanremese, pronti ad accusare Perpignano per la caduta del sodalizio pugliese in Eccellenza.

Nel pomeriggio odierno, infine, è arrivata anche la durissima presa di posizione dei sostenitori della Sanremese tramite la loro pagina social ufficiale.

Ora non resta che attendere le prime dichiarazioni di Perpignano in merito ai programmi per il club e ai relativi obiettivi. Ma basterà questo per alleviare dalle preoccupazioni la tifoseria matuziana?