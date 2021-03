Bordighera: cantieri aperti per la città del futuro, Ingenito “Lavoro di squadra ci consente di essere presenti quotidianamente” (Foto)

Il sindaco di Bordighera, Vittorio ingenito, fa il punto dei cantieri presenti sul territorio. Quelli che effettivamente stanno trasformando la città proiettandola verso il futuro.

Dal porto ai giardini pubblici Lowe, ai lavori della rotatoria di via Pasteur e marciapiedi passando poi per l’armatura a Villa Regina Margherita fino a quelli di piazza della Stazione.



“Sono molti i cantieri aperti e seguirli tutti da solo sarebbe difficile: è il gioco di squadra che ci consente di essere presenti quotidianamente” dichiara il sindaco che poi elenca nel dettaglio alcuni dei lavori in corso e augura ai suoi collaboratori un buon lavoro.

Ecco alcuni degli interventi in corso

- Al porto si stanno svolgendo le attività di dragaggio, di consolidamento del molo, di sistemazione dell’area rimessaggio per i pescatori

- Ai giardini Lowe hanno avuto inizio i lavori per il campo polifunzionale, per il nuovo parco giochi bimbi, per i camminamenti e per i servizi

- È stato posato il rivestimento in porfido della rotatoria di via Pasteur

- Prosegue il rifacimento dei marciapiedi nella zona ovest della città

- A Villa Regina Margherita gli operai stanno lavorando all’armatura dei travi per lo sviluppo in altezza del muro

- Nella zona levante di piazza Stazione sono state completate le fioriere in cor-ten e continua la posa della nuova pavimentazione; nella zona ponente avviata la preparazione del cantiere