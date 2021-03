Sanremo: situazione pericolosa in un attraversamento pedonale di via Zefiro Massa, la preoccupazione di una residente

Una nostra lettrice ci ha scritto per rendere pubblica la pericolosa situazione di un attraversamento pedonale i via Zefiro Massa:

“Questo è il l’unico passaggio con visuale da entrambi i lati, di cui si possono avvalere gli abitanti della zona. Però, appena scesi dal marciapiedi, ci si ritrova con il piede nella buca, con grave rischio di cadute. A favore degli addetti ai lavori, devo dire che le strisce pedonali, sul buco, son state dipinte molto bene! So che anche questo mio reclamo sarà inascoltato da chi deve provvedere, ma faccio ugualmente la segnalazione, perché ritengo che tutti i cittadini e tutte le zone di Sanremo meritino la stessa attenzione da parte delle autorità comunali. Grazie, come sempre, per aiutarmi a sensibilizzare chi di dovere”.