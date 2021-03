Sanremo: il nostro lettore Carlo segnala l'assenza di illuminazione all'uscita dell'Aurelia Bis del Borgo

Il nostro lettore Carlo Andreini ci scrive per segnalare nuovamente l'assenza di illuminazione all'uscita dell'Aurelia Bis dopo la galleria San Giacomo.

È ormai trascorso un mese e 20 giorni dalla mia segnalazione inerente alla totale assenza dell'illuminazione dei lampioni dislocati all'uscita della galleria San Giacomo direzione svincolo Borgo Centro.

Mi permetto di segnalare nuovamente questo problema, in quanto a transitare diventa alquanto pericoloso, soprattutto per la configurazione della zona non illuminata. Mi auguro che addetti ai lavori per loro competenza prendano dei provvedimenti in merito. Ben vengano pure queste superstrade, ma devono essere anche curate con manutenzione.