Volley: due vittorie e due sconfitte per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo nel settore femminile

Venerdì 19 marzo sul campo della Nsc Imperia è stato il turno della POWERTOOL under 17 che in una gara molto equilibrata è uscita sconfitta solo al tiebreak: 25/23 21/25 23/25 25/21 12/15.

Sabato 20 seconda partita del campionato regionale di serie C e seconda sconfitta per 3/0 contro il Vt Finale con un punteggio che non lascia dubbi sulla supremazia delle avversarie : 15/25 19/25 16/25. Ma il giorno dopo ben 10 atlete, che fanno parte della rosa della serie C, si sono prontamente rifatte nella categoria under 19 trascinando alla vittoria la BIOTECH sulla Maurina Volley per 3/1.

Le matuziane dopo i primi due set vinti con buon margine (25/12 25/18) subiscono la rimonta delle avversarie nel terzo, perdendo 22/25, ma nel quarto, giocato punto a punto, riescono a chiudere la partita grazie ad un buon rush finale:25/23.

La squadra under 15 San Giovanni si aggiudica agevolmente il derby con Autoscuole Riunite per 3/0 (25/10 25/14 25/22) consolidando il primato in classifica.

Per la compagine matuziana ancora una settimana ricca di incontri:

La serie C sarà impegnata mercoledì 24con il Riviera Volley e sabato 27 con l'Albisola.

L'under 17 oggi con l'Armataggia e domenica 28 il Riviera.

L'under 15 terminerà il proprio girone con le gare di andata (giovedì 25) e ritorno (venerdì 26 ) contro il Riviera.

La Nlp Sanremo con i suoi dirigenti, tecnici ed atleti continua ad essere a fianco della Fidas per sostenere l'importanza della donazione di sangue.