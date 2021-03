Tennis: Al Tennis Club Solaro di Sanremo prosegue l’attività agonistica con i tornei FIT di primavera (foto)

Al Tennis Club Solaro sabato 13 e domenica 14 marzo il 2° appuntamento agonistico della stagione 2021 con il Torneo Rodeo FIT di IV e III categoria Lim. 3.1.



Una formula agile con incontri a punteggio ridotto rispetto alle partite con formula tradizionale, al meglio dei 2 set su 3 a 4 giochi, no advantage e con tie break a 10 punti al posto del terzo set. Questa formula consente di fare più partite e confrontarsi con un numero maggiore di avversari rendendo le giornate di tennis piene di agonismo e divertimento. Ottanta I partecipanti provenienti da ogni parte d’italia per questo torneo di interesse nazionale che si è svolto nel pieno rispetto delle prescrizioni anticovid. Due distinti tabelloni per gli incontri di singolare maschile e singolare femminile. Tra le donne il singolare femminile tabellone III categoria è stato vinto da Bomparola Gaia del Tc Solaro che si è aggiudicata la finale su Leone Elena del Tc Solaro con il punteggio di 4/1 5/3. Tra gli uomini la vittoria è andata a Favetti Marco del Tc Parabiago vincendo su Gugliotta Vittorio del Tc Milano Bonacossa con il punteggio di 4/0 2/4 10/4.

Si replica con il Torneo Rodeo OPEN 'Spring' FIT di livello Nazionale che si svolgerà dal 3 al 5 aprile al Tennis Club Solaro.

Tennis Club Solaro, Via Solaro n.111, Sanremo, tel. +39 0184 665155 e-mail: info@tennisclubsolaro.it

Per info ospitalità : La Locanda Azzurra nel resort Solaro Sporting - info@lalocandaazzurra.it