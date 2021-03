Pallavolo: domani sera torna in campo la Grafiche Amadeo femminile in Serie C, derby contro la Nlp Sanremo

Domani sera alle 20, rigidamente a porte chiuse, parte il campionato di Serie C femminile per la Grafiche Amadeo Rvs Sanremo.

La squadra di Nando Guadagnoli e Sabrina Maragliano, a causa dello stop per il Covid della zona Sanremo, non è ancora scesa in campo in stagione. Il calendario ha voluto offrire subito un super derby stracittadino contro la Nlp. La partita è ricca di incognite: oltre al derby fine a sé stesso che porta una certa adrenalina, le ragazze della Grafiche Amadeo non giocano da mesi un incontro ufficiale mentre le avversarie sono già scese in campo più volte.

“C’è grande attesa, non solo per il derby - dicono i due allenatori - ma per l'emozione di giocare una gara ufficiale dopo più di un anno di stop, per una rosa ringiovanita e piena di entusiasmo”.