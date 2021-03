Isolabona: vaccinazioni posticipate a sabato e domenica, il punto sarà all'interno della palestra

Sono state posticipate le vaccinazioni ad Isolabona, previste all'interno della palestra comunale. Le giornate interessate saranno quelle di sabato e domenica.

Dopo lo sblocco del vaccino Astrazeneca si riprende con il piano, come stabilito. Questa volta tocca esclusivamente alle persone di un età compresa fra i 18 e i 69 anni che ne hanno diritto per patologia accertata dall’Asl. A Isolabona e Pigna la vaccinazione degli over 80 è già stata effettuata, la vaccinazione del weekend riguarderà i soggetti ultrafragili.

Le prenotazioni per tutti i residenti dei Comuni coinvolti quali: Apricale, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Pigna e Rocchetta Nervina, dovranno essere effettuate presso la farmacia Bascianelli di Dolceacqua telefonando al numero 0184 206133.