Riaprire tutto dopo Pasqua? Il Presidente Toti è ottimista "Mi auguro di sì, ci guideranno i dati" (Video)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è ottimista sulla possibilità di dare di uovo via libera, pur con le dovute misure di sicurezza, alle attività economiche, alle attività culturali e alla scuola dopo la stretta contro il contagio che scatterà in corrispondenza della Pasqua.

Pur specificando che a chiarire la realisticità di una simile prospettiva saranno i dati relativi al contagio, Toti ha spiegato a margine della conferenza stampa dedicata alla Genoa Shipping Week che il calo il calo dei nuovi positivi conseguente alla stretta che avverrà a Pasqua, l'arrivo della stagione più mite e il progressivo aumento delle persone vacciniate potrebbero creare le condizioni per una maggiore libertà di movimento e di attività economiche.

"Mi auguro sia possibile una riapertura dopo Pasqua - ha spiegato Toti in risposta a una domanda sul punto arrivata dai giornalisti -. Ci diranno se è possibile i dati relativi al contagio; da oggi alla settimana successiva alle feste pasquali saranno diverse decine di migliaia i cittadini vaccinati in più sul territorio. Se poi la pandemia segue l'andamento che abbiamo visto l'anno scorso con l'arrivo della bella stagione il contagio molla un po' la presa".

"Io credo che il paese sia stremato dalle chiusure, io avevo già chiesto nel decreto firmato dal presidente Draghi la possibilità di differenziare maggiormente chiusure e aperture locali, ma prudentemente si è voluto continuare con il metodo che abbiamo usato tutto l'anno - prosegue il presidente della Regione Liguria -. Va bene così, ma dopo Pasqua cerchiamo di mettere attenzione e testa su come riaprire questo paese perché non credo sia tollerabile ancora a lungo protrarre questa chiusura totale. Parlo naturalmente delle scuole, ma anche dei musei, dei teatri, dei cinema, della cultura in generale, delle attività di somministrazione, e di tutte quelle categorie che hanno patito le chiusure da un anno, pagando un prezzo dolorosissimo".