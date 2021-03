Robot saldatura: sicurezza del lavoratore ed aumento della produzione industriale

L’impiego di robot industriali in vari settori ed ambiti è diffuso da molti anni anche se, a ben guardare, lo specifico utilizzo nel campo delle lavorazioni meccaniche e della manipolazione delle lamiere risulta essere alquanto recente e in piena espansione considerati i risultati ottenuti in termini di profitti, precisione e rapidità.

Alla base di tale diffusione vi è la certezza, ormai consolidata, che le operazioni in oggetto possano essere automatizzate grazie alle tecnologie più recenti, apportando numerosi vantaggi all’intero sistema produttivo di molte tipologie di fabbriche e attività.

La scelta di impiegare, infatti, dei robot saldatura consente di ridurre esponenzialmente la quantità di scarti, garantisce una maggiore produttività ed efficienza e da ultimo, non certo per importanza, l’attività lavorativa non subisce interruzioni. Infatti, questi macchinari richiedono soltanto l’impostazione del lavoro da svolgere, che proseguirà senza sosta per un lungo arco temporale. L’unica accortezza da prendere sarà quella di formare il personale per gestire autonomamente la programmazione del cobot; per questo vengono solitamente utilizzati appositi software e pannelli di controllo. Il lavoro viene quindi diviso fra impiegati e macchinari, il team perfetto per una produzione industriale ad hoc.

I robot industriali attualmente in commercio possono appartenere a due specifiche categorie.

Un robot è definito rettilineo quando è caratterizzato da tre assi lineari (X,Y,Z) ed un polso rotante; mentre si parla di robot articolato nel caso siano presenti più assi rotanti che si muovono similarmente a quanto farebbero un braccio ed un polso umano.

Saldatura robotizzata e robot collaborativi: cosa sono e come funzionano

La saldatura robotizzata, che si basa appunto sul lavoro eseguito dai robot automatizzati in base a come vengono programmati, non si discosta molto dallo svolgimento delle attività produttive relative ad altri settori quali automotive, idraulico, elettrodomestico, arredamento ecc.

Come la maggior parte dei robot industriali, quelli addetti alla saldatura sono dotati di uno oppure più bracci che possono integrare delle pinze alle estremità per effettuare con previsione diverse operazioni. Il loro movimento prescinde dalla programmazione: rispondono ai comandi che giungono dai software del pannello di controllo e che, all’atto pratico, si occupano di sistemare e posizionare i pezzi da lavorare e della saldatura vera e propria di materiali come acciaio (es. carbonio, inox, alluminio) e titanio.

I robot collaborativi sono impiegati nella produzione industriale, prescindendo dal settore di riferimento e dalla grandezza dell’azienda. Tra i compiti affidati ai cobot (robot collaborativi) vi sono l’assemblaggio del prodotto, ma anche operazioni quali la saldatura, lo smistamento e le operazioni pick and place. Il tutto avviene con maggiore velocità, aumentando l’efficienza dell’intera filiera, e, non meno importante, più in sicurezza per tutti gli operatori. Infatti, grazie all’impiego di questi macchinari tecnologici le fabbriche tutelano i propri dipendenti non esponendoli ai fumi ed alle scintille che potrebbero rivelarsi nocivi e pericolosi per la salute umana.

I cobot sono, quindi, impiegati in tutte quelle attività produttive ove è richiesta un’azione meccanica, ripetitiva e ripetuta senza sosta. Ed inoltre, il braccio automatizzato fa sì che ogni prodotto sia la copia esatta del precedente senza alcun limite temporale, o almeno fino a quando non si avverta la necessità di cambiare le impostazioni generali e di modificare le azioni del robot.

Naturalmente, l’insieme delle caratteristiche di cui sopra consentono di garantire una produzione di qualità e di avere un maggior controllo sulle operazioni produttive.

La robotica industriale

Un altro settore in costante crescita negli ultimi anni è quello della robotica industriale, il quale, come lo stesso nome suggerisce, si fonda sull’utilizzo di soluzioni automatiche come parte integrante del lavoro industriale e prevede l’impiego di un sistema di automazione come parte integrante del processo produttivo.

Nella robotica industriale, infatti, il robot sostituisce l’uomo nelle attività pratiche e manuali, compiendo sempre lo stesso lavoro a ritmi frenetici e senza sosta. La figura umana, però, è fondamentale per poter gestire ed organizzare il lavoro della macchina. Il successo dietro l’evoluzione di tale settore si basa infatti su questo connubio che tutela più di quanto si credi i dipendenti delle industrie che hanno deciso di puntare sull’automazione di determinate operazioni.