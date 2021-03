Come comprare il tuo primo Pc

Al giorno d’oggi, comprare un personal computer è diventato sempre più complesso, con una gamma di prodotti in continua espansione e svariati modelli di computer disponibili per l'acquirente.

Per l'acquirente inesperto di computer, la vasta gamma e le diverse specifiche possono essere scoraggianti. Ecco alcuni consigli come aiuto nel processo decisionale e per rendere il compito di acquistare un primo computer un'esperienza piacevole e positiva.

Scegliere una marca rispettabile

Prima di tutto, scegli una marca di un produttore riconosciuto. Un marchio riconosciuto e fidato come Lenovo non solo assicura un buon rapporto qualità-prezzo, ma garantisce anche un prodotto affidabile che è ben supportato dalla garanzia e dal servizio post-vendita in caso di problemi. Avendo selezionato una marca, il passo successivo è quello di decidere il modello di computer più adatto.

Per cosa verrà usato il computer?

La funzionalità del computer - i tipi di cose per cui vuoi usarlo - è in gran parte destinata a determinare il modello di computer più adatto alle tue esigenze. Per esempio:

il computer deve essere usato per la posta elettronica o semplicemente per navigare sul web?

Sarà usato per scopi domestici, o per lavoro d'ufficio, o per una combinazione di entrambi?

Il computer è per l'intrattenimento - per lo streaming di video o come parte dell'hub di intrattenimento domestico?

Sarà usato per il computer gaming?

Chi userà il computer - un solo utente o l’uso sarà familiare?

Se il computer sarà utilizzato semplicemente per la navigazione web, i social media e le e-mail, un sistema dalla velocità di elaborazione moderata sarà senza alcun problema all'altezza del compito. Per godersi al meglio i video, sarebbe preferibile un sistema con una buona grafica e uno schermo ad alta definizione.

Se si desidera giocare online, sarà necessario un processore più veloce abbinato a una scheda grafica più efficiente.

Desktop o portatile?

La portabilità desiderata del sistema di personal computer determinerà in gran parte se scegliere il più tradizionale PC in stile desktop o il più leggero laptop.

Le differenze chiave qui sono: il PC desktop è un'installazione fissa e non può essere spostato facilmente. I suoi componenti occupano più spazio, quindi è a suo agio su una scrivania o su una postazione di lavoro dedicata.

Il laptop ha il vantaggio di essere portatile. Compatto, ma con una potenza di elaborazione e un'archiviazione più che adeguate, gestirà facilmente sia l'uso a casa che in ufficio, e con il Wi-Fi incorporato si collegherà facilmente alla banda larga wireless di casa o si aggancerà a un hotspot Wi-Fi per l'uso mobile.

Comprendere le specifiche tecniche

Indipendentemente dal modello scelto, una comprensione di base delle principali specifiche tecniche darà all'acquirente ulteriore comprensione e fiducia:

spazio sul disco rigido. Questa è la capacità di memorizzazione dell'unità e conterrà cose come documenti, foto e grafica, file musicali e video. Come regola generale, una capacità di circa 400-500GB è più che sufficiente per l'utente medio.

Memoria/RAM. Più RAM c’è, più il computer è in grado di svolgere più compiti. 8GB è una buona media.

Scheda video/grafica. A meno che tu non sia un gamer accanito, una scheda grafica standard farà il suo buon lavoro.