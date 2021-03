Ventimiglia: la Finanza sequestra in due giorni 40 kg di hashish e 34 di 'coca' alla barriera autostradale della A10 (Foto e Video)

Gli agenti della Guardia di Finanza di Ventimiglia, nel corso dei classici controlli sul territorio, hanno messo a segno due importanti stoccate al traffico di droga alla barriera autostradale di Ventimiglia.

Gli agenti, l’8 marzo scorso, hanno arrestato due spagnoli che, alla barriera autostradale di Ventimiglia, ha stavano trasportando circa 40 kg di hashish. Le Fiamme Gialle hanno fermato un autoarticolato con targa iberica in entrata dalla Francia. Gli agenti, insospettiti dall’incompatibilità tra il carico di generi alimentari trasportato e l’oggetto sociale dell’impresa di destinazione della merce, hanno approfondito il controllo facendo intervenire le unità cinofile in dotazione che hanno subito scoperto, ben nascosti tra i bancali di ortaggi all’interno del rimorchio, 540 panetti di hashish. Sono stati subito arrestati i due ‘corrieri’ della droga, sequestrando l’ingente quantitativo di hashish ma anche il mezzo di trasporto.

Due giorni dopo, sempre alla barriera della A10, gli agenti della Finanza hanno fermato un camion con targa italiana, in ingresso nel nostro Paese. All’interno sono stati trovati ben 34 kg di cocaina e l’autista, residente in Calabria, è stato arrestato. In questa circostanza ad attirare i sospetti dei finanzieri è stata la scarsa conoscenza da parte dell’autista (con tanto di risposte evasive) del carico trasportato e del contenuto dei documenti accompagnatori della merce, in particolare del luogo di carico e di destinazione.

Le unità cinofile, fatte intervenire, hanno trovato la droga ben nascosta all’interno delle intercapedini superiori della cabina motrice del mezzo: 98 involucri di cellophane contenenti cocaina caratterizzata da un elevatissimo grado di purezza. La droga e l’autoarticolato sono stati sequestrati, insieme a circa 7.000 euro di denaro contante.

Gli arresti e i sequestri eseguiti sono stati tutti convalidati dal Gip del Tribunale di Imperia. Nell’ultimo trimestre, ammontano a circa 150 i kg di stupefacenti sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i quotidiani servizi predisposti a presidio del Confine di Stato.