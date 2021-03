Coronavirus: cala decisamente il tasso di positività in Liguria (7,16%) ma crescono ricoverati e terapie intensive

Ospedalizzati: 669 (+9); 65 (+7) in terapia intensiva

Asl 1 - 124 (+8); 11 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 133 (-10); 12 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 148 (-5); 18 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 65 (+3); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 75 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 51 (+6); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 69 (+8); 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.286 (-78)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 75.434 (+404)

Deceduti: 3.809 (+6)