Bordighera: sosta selvaggia in piazza Garibaldi, auto sulle strisce pedonali (Foto)

Le auto in sosta vietata in piazza

Alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni in merito a un fenomeno fastidioso che, a quanto pare, si verifica spesso in piazza Garibaldi proprio davanti al mercato coperto.

A tutte le ore le automobili sostano sulle strisce (quelle che collegano la fermata dell’autobus all’inizio di via della Libertà) riservate ai pedoni impedendo l’attraversamento e rendendo impossibile, talvolta, il passaggio anche e soprattutto a persone disabili, costringendo i passanti ad aggirare letteralmente le vetture e camminare in strada.

Un gesto di grave inciviltà specialmente in una porzione di asfalto antistante un parcheggio e in un punto che si trova proprio a ridosso della fermata dell’autobus, il che rende ovviamente il tutto più pericoloso. Uno spiacevole e recidivo episodio che non fa bene ad una città famosa in tutto il mondo, ambita meta di viaggiatori e artisti.