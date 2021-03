Si amplia la rete domestica di Italgas a Sanremo: lavori in via Pascoli, poi sulle alture e nelle frazioni

Dopo strada Peiranze, pian dei Bosi e la zona della Parà a Verezzo, il Comune prosegue negli interventi con Italgas per ampliare il più possibile la rete di servizio domestico. Una fornitura che per le zone più centrali è ormai scontata da decenni, ma che in certe aree collinari ancora manca.

In questi giorni l’ufficio Lavori Pubblici del Comune, coordinato dall’assessore Massimo Donzella, sta pianificano l’intervento anche in via Pascoli, zona molto abitata e che certo non può rimanere senza allaccio alla rete del gas per altri anni.

“Proseguiamo con la programmazione dei lavori con Italgas, attività sempre molto richiesta dalla cittadinanza - commenta ai nostri microfoni l’assessore Donzella - vogliamo completare le zone previste sino ad arrivare anche sulle alture e nelle frazioni”.

Dopo via Pascoli, quindi, anche altre aree di Sanremo saranno interessate dai lavori di Comune e Italgas per ampliare sempre di più la rete domestica di fornitura gas.