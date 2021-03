Sanremo: paventato abbattimento della pineta a Poggio, interviene il 'Comitato del Verde' di Bordighera

La notizia che un numero imprecisato di pini che dalla fine del 1800 contribuiscono alla storia e identità di un luogo caro ai cittadini di Sanremo (la Madonna della Guardia) sia a rischio di abbattimento, ha stimolato un esposto ai Carabinieri Forestali e una forte reazione nella popolazione. Lo testimoniano le quasi 3.000 condivisioni che l’allarme sulla pineta del Poggio ha ricevuto su Sanremo News.

"Finalmente anche qui - interviene il Comitato spontaneo dei Verde' di Bordighera - come in tante altre citta’ italiane e straniere, si sta affermando un movimento per difendere i grandi alberi sani dall’abbattimento. C’e’ una presa di coscienza che la biologia di questi organismi e’ l’antidoto naturale ai danni ambientali causati dall’uomo. Nelle parole del botanico e biologo francese Francis Halle’: “Ci vuole un albero per salvare le città ormai assediate dall’inquinamento, dal cemento, dal calore, dagli insetti, dal rumore. Un albero sembra una cosa da poco, una soluzione semplice, da fiaba, per gente un po’ ingenua e premoderna che non ama la tecnologia. Ma non esiste miglior tecnologia di un albero per intrappolare e trasformare veleni”. Uno dei veleni e’ la CO2, il piu’ importante dei gas serra responsabili del riscaldamento globale, che gli alberi trasformano in ossigeno per l’aria che respiriamo. E altri veleni sono le polveri sottili, le cui concentrazioni sono in diretta correlazione con la mortalita’ giornaliera per cause polmonari, cardiovascolari, e di ogni tipo (Liu C, New England Journal of Medicine, 2019)".

"Proprio i pini domestici (Pinus pinea) sono straordinarie macchine anti-inquinamento, molto piu’ potenti di tante altre specie. Un Pinus pinea sequestra ogni giorno 560 volte piu’ polveri sottili (PM 10 ) di un salice o di una quercia, e ogni anno 64 volte piu’ CO2 del salice o di un cipresso. Deriviamo queste informazioni dal Piano Regionale per la Qualita’ dell’Aria Ambiente della Regione Toscana (deliberazione 72/2018), che chiede ai Comuni di “privilegiare la messa a dimora di specifiche specie arboree che abbiano la capacita’ di assorbire inquinanti”. (Tra tali specie, la Jacaranda cosi popolare per le nuove piantumazioni a Bordighera non viene neppure menzionata). E chi come noi ha pini belli, sani, magari storici, che oltre alla protezione dall’inquinamento regalano ombra, frescura, scudo dalle precipitazioni, vuole abbatterli? Le amministrazioni comunali tollerano male i pini perche’ le radici disturbano il selciato e gli aghi che cadono a terra devono essere spazzati. Ma ci sono nuove tecniche di salvaguardia delle radici dei pini domestici (ad esempio quelle messe a punto dal dottore forestale Luigi Strazzabosco) che permettono di farli coesistere con i progetti di rifacimento urbanistico. Basterebbe informarsi e voler agire in quella direzione".

"Il nostro Comitato Spontaneo del Verde a Bordighera e’ nato, e sta crescendo, proprio in risposta al trattamento molto irrispettoso dell’Amministrazione Ingenito verso i pini. Piu’ di 10 pini abbattuti in Arziglia senza la perizia di un agronomo, 6 abbattuti in Via Aldo Moro perche’ un cantiere del Comune ne aveva reciso le radici, e ora 7 rimanenti In Via Aldo Moro -- belli e certificati in buona salute dall’agronomo – a rischio perche’ interferiscono con il progetto per i marciapiedi. Abbiamo chiesto che si cambiasse il progetto, senza per ora sviluppi positivi. Bordighera non ha ad oggi un Regolamento del Verde. Dovremo lavorare tutti insieme per una nuova cultura del Verde Urbano. Dove alberi e vegetazione sono partners indispensabili nel migliorare la qualita’ della vita. Dove non sono visti come voci di bilancio su cui risparmiare, ma diventano oggetto di competenze multidisciplinari che si servono di scienza e tecnologia per farli vivere confortevomente e moltiplicare i doni che ci offrono".