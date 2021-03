Sanremo: ipotesi monopattini elettrici in sharing sulla ciclabile, occasione di mobilità green o pericolo in più per la pista?

Per l’estate 2021 la pista ciclabile di Sanremo potrebbe essere attraversata anche dai monopattini elettrici in sharing. Sarebbe, infatti, al vaglio dell’amministrazione l’ipotesi di un servizio in sharing per portare anche nella Città dei Fiori un sistema di mobilità elettrica e condivisa ormai molto diffuso in tutte le principali città turistiche.

Così ci si potrebbe spostare lungo la ciclabile con i monopattini in sharing e, se il servizio scelto da Palazzo bellevue sarà uno tra quelli maggiormente diffusi, basterà una app sul proprio smartphone.

Resta, comunque, il tema della sicurezza. In tutta Italia i monopattini elettrici sono stati più volte al centro di polemiche per incidenti e per una normativa ancora lacunosa in merito. In tutto questo c’è una pista ciclabile che da sempre ha avuto problemi di sicurezza, con la difficile convivenza fra tranquille famiglie a passeggio con i figli e ciclisti che la prendono come pista di allenamento.

Introdurre i monopattini in questo scenario potrebbe essere un pericolo anche se pare che si stia lavorando per la stesura di un regolamento apposito per la pista.